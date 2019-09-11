С бедностью отказались бороться вливанием денег

Избавление от бедности вливанием денег признали бесполезным

«Мы действительно не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи», — заключил министр.

По его словам, для реализации этой задачи необходим рост экономики, реализация национальных проектов и рост зарплат.

«Это должно внести самый существенный вклад в снижение бедности», — подытожил глава Минтруда.

На эти задачи из бюджета планируется выделить порядка семи миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на финансирование соцконтрактов.

В начале 2019 года Топилин говорил, что борьба с бедностью обойдется в сотни миллиардов рублей в год. «То есть, если полностью бедность побороть, точно раздать — чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов — вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 миллиардов», — уточнял он. Топилин также указывал, что меры должны быть адресными и направленными на поддержку семей с детьми, строительство инфраструктуры.