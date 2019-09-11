России предсказали кризис с лекарствами

Госдуме предупредили о кризисе с лекарствами в 2020 году

По словам Исаева, если власти будут «сидеть и ожидать дальнейшего развития ситуации», кризис может наступить уже в феврале 2020-го.

Депутат рассказал, что импортные лекарства продолжают уходить с российского рынка. По его мнению, это происходит в связи с низкой покупательной способностью населения «из-за соотношения рубля и доллара».

При этом у отечественных производителей нет условий для полного замещения выбывающих препаратов, а система регистрации лекарств — сложная и забюрократизированная, добавил депутат.

«Все наши уговоры исполнительной власти о том, что нужно обуздать монополизм аптечных сетей, ничем не заканчиваются», — заявил Исаев.

По его мнению, в итоге деньги, которые можно потратить на разработку новых препаратов, все больше и больше будут вкладывать «в удовлетворение аппетитов владельцев аптечных сетей». Кроме того, на российских производителей ляжет переход на маркировку лекарственных средств. Исаев выразил опасение, что это приведет к полному выбыванию дешевого лекарственного сегмента.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранителей к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет.

В итоге правительство РФ выделило более 26 миллионов рублей на закупку 11 тысяч 270 упаковок иностранных психотропных лекарств для детей. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

По словам Медведева, некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) сейчас производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в РФ. Власти сейчас решают задачу наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в России.