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России предсказали кризис с лекарствами 

Рамблер 1 час назад
России предсказали кризис с лекарствами
Фото: РИА Новости
В Госдуме предупредили о кризисе с лекарствами в 2020 году
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что заявления о «лекарственном апокалипсисе» в стране пока преувеличены, но серьезные проблемы в этой сфере могут начаться в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Исаева, если власти будут «сидеть и ожидать дальнейшего развития ситуации», кризис может наступить уже в феврале 2020-го.
Депутат рассказал, что импортные лекарства продолжают уходить с российского рынка. По его мнению, это происходит в связи с низкой покупательной способностью населения «из-за соотношения рубля и доллара».
При этом у отечественных производителей нет условий для полного замещения выбывающих препаратов, а система регистрации лекарств — сложная и забюрократизированная, добавил депутат.
«Все наши уговоры исполнительной власти о том, что нужно обуздать монополизм аптечных сетей, ничем не заканчиваются», — заявил Исаев.
По его мнению, в итоге деньги, которые можно потратить на разработку новых препаратов, все больше и больше будут вкладывать «в удовлетворение аппетитов владельцев аптечных сетей». Кроме того, на российских производителей ляжет переход на маркировку лекарственных средств. Исаев выразил опасение, что это приведет к полному выбыванию дешевого лекарственного сегмента.
В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранителей к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет.
В итоге правительство РФ выделило более 26 миллионов рублей на закупку 11 тысяч 270 упаковок иностранных психотропных лекарств для детей. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
По словам Медведева, некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) сейчас производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в РФ. Власти сейчас решают задачу наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в России.
Комментарии
Общество , Дмитрий Медведев , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ
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