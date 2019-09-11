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Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что слухи о ее принадлежности к царебожникам появились, так как оппоненты хотели обвинить ее хотя бы в чем-то. Об этом она рассказала в подкасте РИА Новости «Как вы это делаете?!».
«Надо было обязательно придумать. <…> Ну, за что еще к Поклонской пристать? Ну, сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев. Ну, бред, да? Летучих мышей ест — тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ну, что еще, <…> ходит в клубы-кабаки? Да тоже нет», — отметила депутат.
В итоге, по ее словам, противники решили зацепиться за то, что она верующая. Поклонская отметила, что слухи выросли из ее поездки в монастырь в Екатеринбурге.
«А Екатеринбург у нас непростое место. Там много всяких непонятных вещей. Вот и будет она сектанткой», — сказала она.
Поклонская рассказала, что ее дочь тоже видела эти новости и в шутку предложила создать секту с входом за сто рублей и выходом за 200.
Царебожниками называют сторонников убеждения о «царе-искупителе», то есть о священной роли убитого Николая II, сакральном значении его смерти и необходимости всенародного покаяния. Церковные деятели заявляли о признаках ереси и сектантства в таких взглядах.
Поклонская не раз демонстрировала особое отношение к Николаю II: заказывала для Ливадийского дворца в Крыму серию портретов императорской семьи, приходила на акцию «Бессмертный полк» с иконой Николая II, выступал против фильма «Матильда» об отношениях царя с балериной Матильдой Кшесинской, а также сообщала, что в Крыму мироточит бюст Николая II.
Сообщения о принадлежности к царебожникам она называла клеветой.
Комментарии
Общество , Матильда Кшесинская , Наталья Поклонская , Николай II , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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