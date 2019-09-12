Назван средний возраст россиян

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.

За почти 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на 1,5 года. Так, согласно данным статистической службы, на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

В 2018 году разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года.

Кроме того, самым молодым регионом России стала Чечня , где средний возраст жителя республики — 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92).

Самый возрастной регион — Тамбовская область (43,4). Также в числе регионов с более высоким средним возрастом Тульская область (43,31), Рязанская область (42,79), Пензенская область (42,62) и Москва (42,3).

Как рассказал ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев , средний возраст рассчитывается как сумма возрастов всех жителей страны, делённая на число россиян.

По его словам, данный показатель позволяет оценить общую возрастную структуру населения.

«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идёт к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних. И такая тенденция характерна для многих стран», — пояснил эксперт.

Ранее был назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России.