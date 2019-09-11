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Госдума одобрила расширение полномочий полиции 

Lenta.ru + ещё 5 59 минут назад
Госдума одобрила расширение полномочий полиции
Фото: ТАСС
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 11 сентября.
Согласно документу, сотрудники правоохранительных и силовых ведомств имеют право пресекать полет беспилотника в местах массового скопления людей.
«Цель законопроекта — дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения», — объяснял ранее один из авторов законопроекта, глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
В свою очередь, соавтор и депутат Александр Хинштейн отметил, что в случае, если из-за сбитого аппарата пострадает гражданин, государство возместит расходы на лечение. При этом к собственнику дрона-нарушителя могут предъявить встречный иск, уточнил он.
Из пояснительной записки следует, что случаи опасного приближения дронов к местам массового скопления людей или инфраструктурным объектам не редки. Так, 9 мая 2017 года в Хабаровске беспилотник несанкционированно приблизился к группе самолетов.
В настоящее время дронам запрещено летать в пределах МКАД.
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Комментарии
Общество , Законопроекты , Василий Пискарев , Александр Хинштейн , Госдума , МВД
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