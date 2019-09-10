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«Сдаваться не собирается»: Никас Сафронов рассказал о самочувствии Валентина Гафта 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Сдаваться не собирается»
Фото: РИА Новости
В последнее время о состоянии здоровья Валентина Гафта ходит множество слухов. Поговаривают, что знаменитый актер не может разговаривать, не встает и никого узнает. Спецкор портала Teleprogramma.pro Лика Брагина обратилась к давнему другу всенародно любимого артиста, самому известному художнику страны Никасу Сафронову, который знает правду о состоянии Гафта, поскольку находится с ним на связи.
«Валентин Иосифович понемногу восстанавливается, уже начинает разговаривать, — рассказал Никас. — Не стоит слушать людей несведущих, которые по незнанию распространяют неправильную информацию. Второго сентября, в день рождения Гафта, я навестил его в больнице. Он улыбается, адекватно реагирует на разговор, состояние его намного лучше, чем за неделю до этого, когда я его навещал. Мы все, кто его любит, надеемся, что он поправится и войдет в строй.
Также надеемся, что он выйдет на сцену своего любимого театра. Состояние его стабилизируется, и врачи разрешают личные встречи для близких друзей. Помимо меда с моей загородной пасеки и продуктов, которые Валентину Иосифовичу можно есть, я подарил ему шоколадку, на которой изображен Генадий Зюганов. Валечка заулыбался и попросил тут же открыть ее и попробовать».
Сафронов также отметил, что Гафт не перестает шутить и смеется над шутками других.
«Навещали мы его в больнице с моим сыном Лукой. Я ему заметил: «Видишь, Валечка, мы с тобой худеем, а он, наоборот, поправляется».
Вале понравилась моя шутка, он по-доброму заулыбался и посоветовал Луке худеть. Так что слухи о его плохом здоровье сильно преувеличены. С ним рядом всегда находится домашняя помощница Оля, которая добросовестно выполняет все обязанности по уходу и восстановлению больного. Его жена Оля (Ольга Остроумова — Прим. ред.) навещает его каждый день — она уверена, что он в скором времени войдет в строй. А еще в больницу я принес нашу совместную книгу, которая недавно поступила в продажу.
Он еще раз пересмотрел мои картины и свои стихи. И даже нашел ошибку в расстановке запятых. Я рад, что у нас с моим другом получилось прекрасное издание под названием «Отражение». И надеюсь, что оно также порадует всех его поклонников. Несколько книг мы подарили лечащим врачам. Они сообщили, что реабилитация идет хорошо. Так что наш друг Валентин Иосифович сдаваться не собирается. Все, кто его любит, я уверен, желают ему только здоровья и скорейшего выздоровления».
Напомним, народный артист РСФСР Валентин Гафт был госпитализирован в начале августа после перенесенного инсульта. Супруга актера Ольга Остроумова рассказывала, что сейчас он медленно идет на поправку. По ее словам, она не отходит от мужа ни на шаг, а также наняла сиделку, чтобы ухаживать на Гафтом. 2 сентября артисту исполнилось 84 года, через пару дней после этой даты планировался творческий вечер Гафта, который решено было отменить из-за состояния здоровья актера.
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Комментарии
Общество , Валентин Гафт , Никас Сафронов , Ольга Остроумова
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