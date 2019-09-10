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Осталось 10 лет. Роботы оставят без работы половину россиян 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Роботы оставят без работы половину россиян
Фото: РИА Новости
К 2030 году Россия может столкнуться с острой безработицей из-за нарастающей роботизации. С этой оценкой согласился специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков. Пока же, заявил он в эфире НСН, Россия тотально отстает от остального мира.
К 2030 году чуть меньше половины россиян (45,5%) могут оказаться невостребованными на рынке труда из-за внедрения роботов. Людям придется либо переучиваться на новые профессии, либо увольняться, пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. Исследователи пришли к выводу, что больше всех может пострадать гостиничный и ресторанный бизнес — здесь автоматизация может лишить работы 73% персонала.
Под угрозой также оказались обрабатывающие производства (60%), сельское и лесное хозяйство (58%), розничные продажи (53%) и добыча полезных ископаемых (51%). Судя по всему, именно с нарастающей роботизацией связана прозвучавшая в правительстве инициатива о постепенном переходе на 4-дневную рабочую неделю.
В качестве одного из вариантов решения проблемы этот способ предлагают и сами исследователи. Кроме того, они предложили обложить роботов налогами, а собранные деньги отправлять на «социалку».
Пока же Россия по уровню роботизации тотально отстает от Запада и развитых стран Азии, заявил в эфире НСН журналист, специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков. Он согласился с авторами исследования в том, что на достаточный для сокращения трудовой недели уровень роботизации Россия сможет выйти только через десять лет.
«Сейчас мы совершенно не на том уровне. Об этом может идти речь лет через 10, когда мы выйдем на уровень развитых западных стран, Южной Кореи и Китая. Даже в этом случае вопрос возникает: у них проблема заключается в том, куда отправить отток людей. Машинизация в сельском хозяйстве — народ пошел в индустрию. Автоматизация в индустрии — народ пошел в сервис. Сейчас всеобщая проблема — а куда дальше двигаться? Тем более развитие сервисных роботов будет вытеснять людей и из этой сферы», — заявил он.
В свою очередь профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев рассказал в эфире НСН, что в ближайшие годы роботы могут вытеснить людей, к примеру, из такой профессии как «фрезеровщик». «На очереди водители, ведь искусственный интеллект, управляющий автомобилем, это уже реальная конкуренция. Последние несколько десятков лет вытесняется, прежде всего, сфера услуг, но в плане отношений между людьми, где требуется эмоциональность, там робот заменить человека все-таки не может», — отметил он. Собеседник НСН добавил, что с развитием роботизации будут создаваться новые рабочие места в плане обслуживания, технического сопровождения использования роботов.
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Общество , Наука и техника , Технологии , Андрей Коротаев , Эдуард Пройдаков , ВШЭ , РАНХиГС , газета "Известия"
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