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Православный активист вызвал Шнурова поговорить по-мужски 

Teleprogramma.pro + ещё 2 57 минут назад
Православный активист обратился к Шнурову
Фото: РИА Новости
Православный активист из Петербурга Сергей Алиев вызвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на серьезный разговор. Соответствующее обращение было опубликовано на просторах Youtube. Алиев охарактеризовал клип музыкального коллектива как «похабнейший и кощунственный».
«Сергей Шнуров, я принял решение встретиться с тобой как мужчина с мужчиной и посмотреть тебе в глаза. Я надеюсь, что ты умеешь отвечать за свои слова и действия. Поэтому в любое время и в любом месте, по первому твоему слову, я готов приехать и пообщаться», — высказался православный представитель.
Алиев призвал общественность посмотреть ролик, чтобы понять, насколько тот, по его мнению, «является пошлым, вульгарным и развратным». Представитель заявил, что призывает не терпеть нравственное разложение народа в такой форме.
Тем временем, с момента публикации ролик уже набрал 14,7 миллионов просмотров. В комментариях люди отмечают, что остались довольны увиденным, сравнивают новую песню с предыдущими произведениями и подчеркивают, что увиденное по праву можно назвать лучшим во всем репертуаре коллектива.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Сергей Алиев , Сергей Шнуров , Санкт-Петербург
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