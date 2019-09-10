Православный активист обратился к Шнурову

Православный активист вызвал Шнурова поговорить по-мужски

Алиев призвал общественность посмотреть ролик, чтобы понять, насколько тот, по его мнению, «является пошлым, вульгарным и развратным». Представитель заявил, что призывает не терпеть нравственное разложение народа в такой форме.

Тем временем, с момента публикации ролик уже набрал 14,7 миллионов просмотров. В комментариях люди отмечают, что остались довольны увиденным, сравнивают новую песню с предыдущими произведениями и подчеркивают, что увиденное по праву можно назвать лучшим во всем репертуаре коллектива.