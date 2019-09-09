Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17

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Скончалась журналистка, переломившая дело о крушении малайзийского Боинга 

Рамблер 48 минут назад
В Москве ушла из жизни заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Елена Дуда, сообщает «Царьград»
По словам коллег, благодаря её труду наступил перелом в расследовании дела о крушении малайзийского Боинга в Донбассе.
По данным издания, журналистка скончалась в результате продолжительной болезни, которую скрывала от коллег. Дуда продолжала работать над самыми резонансными темами, в том числе и над делом о крушении малайзийского Боинга в 2014 году. Эксперт Юрий Антипов вспоминает, что именно Дуда помогла организовать командировку на место катастрофы в результате которой были найдены уникальные вещдоки.
«В том, что сейчас наметился перелом в деле MH17, есть ее безусловная заслуга», — заявил эксперт.
Елена Дуда переехала в Москву по приглашению после того, как несколько лет успешно возглавляла региональную редакцию. Коллеги вспоминают, что замглавного редактора работала «до последнего» несмотря на сильную боль.
«Это был настоящий урок мужества и самообладания. Она так хотела работать», — заявила редактор сайта «Комсомольская правда» Олеся Носова.
Прощание с Еленой Дудой пройдёт в среду 11 сентября.
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Общество , Видео , Олеся Носова , Юрий Антипов , Царьград ТВ , Комсомольская правда , Москва
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