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Чистосердечное признание. Россияне высказались об освобождении футболистов 

Рамблер 42 минуты назад
Чистосердечное признание. Россияне высказались об освобождении футболистов
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе. Им был задан следующий вопрос: «Вы рады освобождению футболистов?».
47% респондентов не рады их освобождению. По их мнению, их освободили слишком рано.
38% опрошенных утверждают, что данная новость эмоций никаких у них не вызвала, когда как 15% проголосовавших утверждают обратное — это лучшая для них новость за последнее время.
Всего в опросе приняли участие 7 634 человека.
Суд постановил досрочно освободить из колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за участие в драках. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает РИА Новости.
По данным издания, рассмотрение ходатайства об УДО прошло в выездном формате на территории ФКУ ИК-4 УФСИН по Белгородской области.
По информации «Газеты.ru», 8 мая Пресненский суд Москвы признал полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках в Москве в октябре 2018 года. Братья Кокорины были приговорены судом к 1,5 годам лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий к 1 году и 5 месяцам.
2 августа адвокаты Кокорина и Мамаева ходатайствовали об условно-досрочном освобождении своих клиентов.
Комментарии
Общество , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , РИА Новости
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