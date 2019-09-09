Чистосердечное признание. Россияне высказались об освобождении футболистов

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе. Им был задан следующий вопрос: «Вы рады освобождению футболистов?».

47% респондентов не рады их освобождению. По их мнению, их освободили слишком рано.

38% опрошенных утверждают, что данная новость эмоций никаких у них не вызвала, когда как 15% проголосовавших утверждают обратное — это лучшая для них новость за последнее время.

Всего в опросе приняли участие 7 634 человека.

Суд постановил досрочно освободить из колонии футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева , осужденных за участие в драках. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает РИА Новости.

По данным издания, рассмотрение ходатайства об УДО прошло в выездном формате на территории ФКУ ИК-4 УФСИН по Белгородской области.

По информации «Газеты.ru», 8 мая Пресненский суд Москвы признал полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках в Москве в октябре 2018 года. Братья Кокорины были приговорены судом к 1,5 годам лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий к 1 году и 5 месяцам.

2 августа адвокаты Кокорина и Мамаева ходатайствовали об условно-досрочном освобождении своих клиентов.