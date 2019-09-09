В РФ Зеленскому предлагают Нобелевскую премию

В России предложили вручить Зеленскому Нобелевскую премию

Михаил Горбачёв. При этом, по его мнению, инициатором номинирования украинского лидера на премию должен стать последний генеральный секретарь ЦК КПСС

Белковский пояснил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Зеленский достоин столь высокой награды за удачный обмен пленными с Россией.

Ранее News.ru писал о том, что обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев. При этом Зеленский заявил о возможности второго этапа обмена заключёнными с Москвой. В том числе тех, кто находится в крымских тюрьмах.