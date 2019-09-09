Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предложили вручить Зеленскому Нобелевскую премию 

News.ru + ещё 3 1 час назад
В РФ Зеленскому предлагают Нобелевскую премию
Фото: Str/ZUMAPRESS.com
Российский политолог Станислав Белковский предложил наградить президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира.
При этом, по его мнению, инициатором номинирования украинского лидера на премию должен стать последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.
Белковский пояснил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Зеленский достоин столь высокой награды за удачный обмен пленными с Россией.
Ранее News.ru писал о том, что обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев. При этом Зеленский заявил о возможности второго этапа обмена заключёнными с Москвой. В том числе тех, кто находится в крымских тюрьмах.
News.ru: последние новости
Участниц Pussy Riot задержали в «необычных» формах в Москве Участниц Pussy Riot задержали в «необычных» формах в Москве Бегбедер заочно поспорил с Мединским из-за комиксов Бегбедер заочно поспорил с Мединским из-за комиксов Собчак ответила, чей Крым Собчак ответила, чей Крым
Общество , В мире , Политика , Михаил Горбачев , Владимир Зеленский , Станислав Белковский , КПСС , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕР похвасталась «жахнувшими всех» результатами
ЕР похвасталась «жахнувшими всех» результатами12
В ЕР прокомментировали итоги выборов
В ЕР прокомментировали итоги выборов27
Что обсудили Путин и Макрон
Что обсудили Путин и Макрон7
В России хотят создать единую базу данных населения
В России хотят создать единую базу данных населения4
Мособлизбиркому хотят предсказать итоги выборов
Мособлизбиркому хотят предсказать итоги выборов3
Видео
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
00:47
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
Происшествия
На празднике в Германии прогремел взрыв
00:49
На празднике в Германии прогремел взрыв
Европа В мире
Дети присягнули на верность главе ДНР
00:32
Дети присягнули на верность главе ДНР
В мире
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Что обсудили Путин и Макрон
01:12
Что обсудили Путин и Макрон
Политика Статьи
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
14:04
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
Общество
Собчак высказалась о браках «по залету»
00:23
Собчак высказалась о браках «по залету»
Шоу-бизнес
С «борта №1» пропала медицинская каюта
03:41
С «борта №1» пропала медицинская каюта
Политика
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
00:31
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение