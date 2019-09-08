Симоньян «чуть не подралась» с Навкой

«Пока наши парни вчера яростно болели за Хабиба, мы с Навкой обсуждали преимущества рецептов борща. Она все про свой украинский, а я про свой, кубанский. Тоже чуть не подрались, между прочим», — написала Симоньян в телеграме, присовокупив смайлик.

Борщ — традиционное первое блюдо восточных славян. Российский кубанский борщ готовят с особым видом свёклы, с добавлением кореньев и специй, среди которых пастернак и петрушка.