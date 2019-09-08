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Симоньян «чуть не подралась» с Навкой 

Рамблер 38 минут назад
Супруга президентского пресс-секретаря едва не подралась с главным редактором RT из-за рецепта борща. Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поспорили из-за рецепта борща. Об этом Симоньян сообщила в соцсетях.
Симоньян обратилась с просьбой к Зеленскому
«Пока наши парни вчера яростно болели за Хабиба, мы с Навкой обсуждали преимущества рецептов борща. Она все про свой украинский, а я про свой, кубанский. Тоже чуть не подрались, между прочим», — написала Симоньян в телеграме, присовокупив смайлик.
Борщ — традиционное первое блюдо восточных славян. Российский кубанский борщ готовят с особым видом свёклы, с добавлением кореньев и специй, среди которых пастернак и петрушка.
Общество , Видео , Дмитрий Песков , Маргарита Симоньян , Татьяна Навка , Russia Today
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