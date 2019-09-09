«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе

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Канделаки высмеяла слова Катамадзе о любви к российскому слушателю 

Рамблер + ещё 3 16 минут назад
Телеведущая Тина Канделаки в своём Telegram-канале прокомментировала слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к российскому слушателю. Журналистка назвала артистку «пешкой на шахматной доске», которая отказалась «сеять любовь».
Ранее Нино Катамадзе заявила об отмене концерта в России, который должен был состояться в марте 2020 года. Причиной такого решения послужил обострившиеся отношения между Грузией и РФ. Тем не менее позже певица в эфире украинского телеканала призналась, что до сих пр любит российских слушателей.
Канделаки, комментируя слова Катамадзе, заявила, что «разлука (артистки с российской публикой) была недолгой», поскольку музыкальный рынок для артистов из Грузии и Украины находится в России.
«Плевать в колодец, из которого пьёшь крайне недальновидно», — отметила телеведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. Ред.).
По её словам, творчество должно «объединять, а не разъединять людей», однако Катамадзе отказалась «сеять любовь и мирить людей».
«Она предпочла быть пешкой на шахматной доске», — подчеркнула Канделаки.
Телеведущая выразила уверенность, что в будущем отношения между Россией и Грузией наладятся, поскольку «людям надоело быть пушечным мясом в руках политических мясников». При этом она отметила, что громкие политические высказывания «ещё аукнутся многим артистам».
«Иногда лучше просто петь, чем говорить», — подытожила Канделаки.
Комментарии6
Общество , Видео , Тина Канделаки , Нино Катамадзе
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