«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе

Канделаки высмеяла слова Катамадзе о любви к российскому слушателю

Ранее Нино Катамадзе заявила об отмене концерта в России , который должен был состояться в марте 2020 года. Причиной такого решения послужил обострившиеся отношения между Грузией и РФ. Тем не менее позже певица в эфире украинского телеканала призналась, что до сих пр любит российских слушателей.

Канделаки, комментируя слова Катамадзе, заявила, что «разлука (артистки с российской публикой) была недолгой», поскольку музыкальный рынок для артистов из Грузии и Украины находится в России.

«Плевать в колодец, из которого пьёшь крайне недальновидно», — отметила телеведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. Ред.).

По её словам, творчество должно «объединять, а не разъединять людей», однако Катамадзе отказалась «сеять любовь и мирить людей».

«Она предпочла быть пешкой на шахматной доске», — подчеркнула Канделаки.

Телеведущая выразила уверенность, что в будущем отношения между Россией и Грузией наладятся, поскольку «людям надоело быть пушечным мясом в руках политических мясников». При этом она отметила, что громкие политические высказывания «ещё аукнутся многим артистам».