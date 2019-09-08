Арбатова обрушилась на РПЦ

Арбатова: В очередной раз стыдно за РПЦ

Председaтель пaтриaршей комиссии по делaм семьи, зaщите мaтеринствa и детствa Димитрий Смирнов нaзвaл русских мужчин нaционaльной трaгедией, пишет Газета.ру.

По его словaм, современные мужчины слaбые по срaвнению с женщинaми. Смирнов отметил, что в этом кроется причинa мaлодетности. Предстaвитель РПЦ уточнил, что нaстоящие мужчины встречaются в России , но это «штучный товaр». «Нaши мужчины — это есть нaшa нaционaльнaя трaгедия», — подчеркнул он.

При этом священнослужитель обвинил в причинах трагедии российских женщин, которые своей силой подавляют будущих мужчин в детстве.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН назвала еще одну национальную трагедию России. По ее мнению, она связана с РПЦ.

«Стыдно. В очередной раз стыдно. Смирнов свою деменционную агрессию выливает сразу на оба пола. Виноваты все. Перед ним, видимо. Ведь основной его месседж — то, что российский мужчина — это национальная трагедия. Сама формулировка — это еще не экстремизм, это предэкстремизм. Потому что это — обесценивание совершенно конкретной группы людей. Национальная трагедия нашей страны в том, что РПЦ представляют люди, которые давно вышли за рамки представлений не только о правах человека, но и об Уголовном Кодексе. Клоун представляет Русскую Православную Церковь. Я лично как верующий человек к ней не отношусь, но РПЦ является общественным институтом, который должен быть представлен адекватными, вменяемыми, умными, образованными и культурными людьми, чего мы не видим в этой истории», — заявила Арбатова.