«Наши мужчины — национальная трагедия»

Протоиерей Димитрий Смирнов , председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства, считает современных русских мужчин жертвами женского воспитания. По его мнению, они слабы и инфантильны, не способны на усилия и даже в жене, ищут мать.

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — сказал он во время поездки в Сызранскую епархию, сообщает «Интерфакс».

Он также отметил, что настоящие мужчины в России все же встречаются, это не частый случай.

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — констатировал Смирнов.

Он считает, что в известной степени виноваты в этом сами женщины, главенствующие в семье и подавляющие мужчин, будучи изначально генетически сильными. Кроме того, сетует священник, в свое время советская власть «вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить 10 детей, выгнала из дома на работу». Спасение Смирнов видит в многодетной семье, где отец 10 и более детей «закаляется на работе», дети пребывает в обусловленной самой жизнью конкурентной борьбе — дерутся друг с другом и не дают спуску младшим, а мать занимается семьей, и в ее случае «ни о какой работе быть не может даже речи».

«Современный мальчик — бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее», — считает священник.

В итоге, развивает свою мысль Смирнов, вырастает «маменькин сынок», который «скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть».