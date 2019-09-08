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В Оренбургской области начали работу избирательные участки 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
В Оренбургской области начали работу избирательные участки
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Избирательные участки Оренбургской области, где в единый день голосования выбирают губернатора региона, открылись в 8.00 по местному времени (6.00 мск), сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.
"Сегодня в 8.00 (6.00 мск) начали свою работу избирательные участки области, всего 1 тысяча 706 участков. В регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей", — сообщили в избиркоме.
Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ Максим Амелин, Анатолий Кобзев — выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости", Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев — выдвиженец от Демократической партии России.
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Общество , Политика , Максим Амелин , Денис Паслер , Демократическая партия США , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , РИА Новости , Оренбургская Область
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