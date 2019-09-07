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Российские дети вернулись из Сирии в Москву 

Вести.Ru + ещё 2 49 минут назад
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Фото: globallookpress.com
Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Она написала, что в самолете дети уснули сразу после еды, которая очень отличалась от тюремной.
"В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет", — рассказала детский омбудсмен.
"Мы дома, все плохое позади", — резюмировала Кузнецова.
Как уточняет "Иинтерфакс", с сирийской базы Хмеймим в российскую столицу доставлены четверо российских детей. По возвращении на родину их обследуют в Национальном центре здоровья детей.
По данным РИА Новости, эти дети являются гражданами России, они родились в сирийских тюрьмах. Там они отказались потому, что их матери были осуждены. Детям от пяти до девяти лет.
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Общество , Ближний Восток , Анна Кузнецова , Москва , Сирия
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