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Дочь Цемаха рассказала о разговоре с ним 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Дочь свидетеля по делу MH17 рассказала о разговоре с ним
Фото: Вести.Ru
Бывший ополченец ДНР Владимир Цемах, прилетевший сегодня в Москву в рамках русско-украинского обмена задержанными, чувствует себя хорошо и готовится к диспансеризации, сообщила его дочь Мария после того, как появилась связь и стал возможным разговор. Когда отец вернется на родину, она не знает.
Цемах был задержан в конце июня на территории ДНР. Его вывезли на контролируемую Украиной территорию и предъявили обвинение по статье о создание террористической группы. На суде стало известно, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу об уничтожении малазийского "Боинга" рейса MH17 в 2014 году.
Взаимное освобождение граждан "35 на 35" между Россией и Украиной состоялось 7 сентября. На Украину вернулись в том числе режиссер Олег Сенцов и моряки, причастные к Керченскому инциденту, в Россию — журналист Кирилл Вышинский и ополченец Цемах, передает "Интерфакс".
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Общество , Владимир Цемах , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Интерфакс , Москва
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