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Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра
Фото: РИА Новости
Памятник композитору Петру Ильичу Чайковскому установят у Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 2020 году, международный архитектурный конкурс на эскизный проект памятника стартует в субботу, сообщил в пятницу ректор Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры Семён Михайловский.
"Конкурс пройдёт в два этапа. Первый по разработке эскизного предложения памятника должен начаться 7 сентября и продлится до конца года. Второй этап — разработка эскиза и выбор победителя — до 6 апреля 2020 года", — рассказал журналистам Михайловский.
По его словам, установку памятника планируется начать также в 2020 году.
"Место уже определено: площадь перед концертным залом Мариинского театра и в шаговой доступности от консерватории, где Чайковский обучался музыке", — добавил Михайловский.
Как отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, место установки памятника Чайковскому долго обсуждалось, и площадь, окружённая памятными местами, связанными с музыкой, оказалось лучшим решением.
"Надеюсь, что после установки этого памятника у жителей Петербурга появится новое выражение: "Встречаемся у Чайковского", — заметил Беглов.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев отметил, что появление памятника великому композитору может быть немного запоздалый, но очень важный шаг для города.
"Мы сыграли десятки тысяч произведений Чайковского, установка памятника это дань уважения перед знаменитостью. Хотелось бы видеть памятник очень светлым, не перегруженным тяжёлыми раздумьями, таким, каким была и остаётся его музыка", — заключил Гергиев.
Планируется, что участникам, признанным победителями второго этапа конкурса будут выплачены денежные вознаграждения: 1 место — 1,2 миллиона рублей, 2 место — 800 тысяч рублей, 3 место — 500 тысяч рублей.
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Комментарии
Общество , Валерий Гергиев , Александр Беглов , Петр Чайковский , Санкт-Петербург
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