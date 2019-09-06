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Кабмин признал консервы скоропортящимися продуктами 

Парламентская газета 3 часа назад
Консервы признали скоропортящимися продуктами
Фото: АГН МОСКВА
Правительство утвердило перечень товаров, срок хранения которых не может превышать 24 часа с момента задержания их таможенными органами.
Соответствующее постановление кабинета министров от 1 августа 2019 года № 994 «О перечне товаров, задержанных таможенными органами, подвергающихся быстрой порче, срок хранения которых не может превышать 24 часа с момента задержания» вступает в силу сегодня, 6 сентября.
В список скоропортящихся продуктов вошли не только свежее и охлажденное, но и замороженное мясо, рыба, моллюски, жир и колбасы, яйца, «молочка», консервы, репчатый лук, картофель, капуста, морковь, бобовые, орехи, мед, живые растения и цветы, сыворотки, вакцины и другие изделия.
По истечении суток хранения на таможне невостребованные, не изъятые и неарестованные товары подлежат реализации или уничтожению.
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