Консервы признали скоропортящимися продуктами

Кабмин признал консервы скоропортящимися продуктами

Правительство утвердило перечень товаров, срок хранения которых не может превышать 24 часа с момента задержания их таможенными органами.

Соответствующее постановление кабинета министров от 1 августа 2019 года № 994 «О перечне товаров, задержанных таможенными органами, подвергающихся быстрой порче, срок хранения которых не может превышать 24 часа с момента задержания» вступает в силу сегодня, 6 сентября.

В список скоропортящихся продуктов вошли не только свежее и охлажденное, но и замороженное мясо, рыба, моллюски, жир и колбасы, яйца, «молочка», консервы, репчатый лук, картофель, капуста, морковь, бобовые, орехи, мед, живые растения и цветы, сыворотки, вакцины и другие изделия.

По истечении суток хранения на таможне невостребованные, не изъятые и неарестованные товары подлежат реализации или уничтожению.