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Прощание с актрисой Славиной пройдет в театре «Содружество актеров Таганки» в пятницу 

РИАМО 2 часа назад
В Москве простятся с Зинаидой Славиной
Фото: сайт кино-театр.ру
Прощание с советской актрисой Зинаидой Славиной, которая скончалась на 80-м году жизни, пройдет в пятницу в столичном театре «Содружество актеров Таганки».
Как уточнил представитель театра, панихида будет проходить на Большой сцене. Начало в 13:00.
Актриса скончалась от онкологического заболевания.
Зинаида Славина родилась в Петергофе 6 апреля 1940 года. В 1964 году она окончила Театральное училище имени Щукина. В студенчестве она исполнила главную роль в спектакле «Добрый человек из Сезуана», который затем стал первой постановкой «Театра на Таганке». Она известна зрителям по ролям в фильмах «Софья Перовская», «Происшествие, которого никто не заметил», «Нос», «Иван да Марья» и многих других.
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Общество , Зинаида Славина
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