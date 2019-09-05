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В Сочи выселенного на улицу онкобольного поместили в пансионат 

РИА Новости 2 часа назад
Решена судьба выселенного на улицу онкобольного в Сочи
Фото: Р-Спорт
Онкобольной житель Сочи, ранее выселенный на улицу из маневренного фонда и отказавшийся от муниципальной квартиры, временно размещен в пансионате, сообщает администрация города.
В среду резонанс получила история с выселением онкобольного жителя Сочи Андрея Мартынова с женой из пансионата "Нептун" на улицу по решению суда. Уже вечером Мартынов согласился переехать в предоставленное ему муниципальное жилье, но на следующий день отказался от квартиры из-за отсутствия в ней ремонта и неподходящего супругам района. Несмотря на то, что мэрия уже начала в однокомнатной квартире ремонт, он продолжает отказываться от муниципального жилья.
"Сегодня Андрей Мартынов с супругой временно размещены в одном из пансионатов Адлерского района, пока в муниципальном жильё идёт ремонт. Эту помощь администрации они восприняли с благодарностью, но от квартиры на улице Мацестинской по-прежнему отказываются, требуя земельный участок в Адлере", — сообщает администрация города.
По данным властей, супругам была предоставлена однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра с балконом. Дом расположен в микрорайоне Мацестинская Долина, где есть вся необходимая инфраструктура — городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, курсирует городской транспорт.
По информации мэрии, самовольно возведенный дом супругов был снесен по решению суда еще в 2010 году. И несмотря на то, что они не обладали правами на землю, власти предложили супругам три земельных участка, а также работу в муниципальной организации с предоставлением общежития, но получили отказ. Тогда в 2011 году их поселили в маневренный фонд пансионата. При этом исполнительные листы о выселении семьи из пансионата "Нептун" были направлены в Адлерский районный отдел судебных приставов города Сочи еще в октябре 2016 года.
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Общество , Андрей Мартынов , Сочи
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