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Умер кинематографист Юрий Бобров 

Вести.Ru + ещё 5 49 минут назад
Умер Юрий Бобров
Фото: wikipedia
В 67 лет ушел из жизни кинематографист, организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Бобров. Об этом сообщается на сайте организации.
Юрий Бобров отличался увлеченностью своей профессии, любовью к кинематографу, искренним уважением к людям. Все это сделало его не только незаменимым профессионалом, но и другом, дорогим человеком для многих, отмечают в Союзе кинематографистов.
Юрий Александрович родился в 1952 году во Владивостоке в семье морского офицера. Бобров окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры.
С 1996 по 2002 год кинематографист был заместителем генерального директора Госфильмофонда России, а с 1997 по 2002 — генеральным директором Международного фестиваля архивного кино "Белые Столбы".
С 2002 по 2004 год Бобров был заместителем руководителя департамента экономики и инвестиций Министерства культуры России, а с 2008 года — президентом гильдии киноорганизаторов производства и проката фильмов Союза кинематографистов.
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Комментарии
Общество , Другое , Юрий Бобров , Минкультуры
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