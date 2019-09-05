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В школьной столовой под Липецком нашли червей в еде 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 9 часов назад
Российских школьников накормили рисом с червями
Фото: Телеканал 360
Жительница города Задонска Липецкой области обратилась в прокуратуру с жалобой на организацию питания в школе №2. После этого сотрудники ведомства и Роспотребнадзор отправились в школу.
«Доводы обращения подтвердились: в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви», — сказано на сайте прокуратуры Липецкой области.
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В ведомстве уточнили, что услуги по организации горячего питания в школе представляются на основании муниципального контракта организацией из Липецка.
По результатам проверки в отношении организации будут приняты меры.
Ранее сообщалось о нескольких случаях обнаружение червей в еде в школьных столовых. Так, школьники из Каменск-Уральского Свердловской области обнаружили червей в компоте, а в Ульяновске червей нашли в вафлях.
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Общество , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Задонск , Липецк , Липецкая Область
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