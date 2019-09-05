Медведев дал распоряжение по иностранным лекарствам для детей

Медведев распорядился выделить средства на закупку иностранных лекарств для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств, которые пока не производятся в России. Как написал глава кабмина на своей странице в Facebook, речь идет о диазепаме, фенобарбитале, мидазоламе и клобазаме.

"Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств, — отметил премьер. — Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам".

"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, — добавил он. — А врачи смогут назначать такие препараты больным".

Медведев отметил, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

"Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России, — констатировал он. — Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами".

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались, либо закрывались после проверки.