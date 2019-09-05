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Медведев распорядился выделить средства на закупку иностранных лекарств для детей 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Медведев дал распоряжение по иностранным лекарствам для детей
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств, которые пока не производятся в России. Как написал глава кабмина на своей странице в Facebook, речь идет о диазепаме, фенобарбитале, мидазоламе и клобазаме.
"Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств, — отметил премьер. — Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам".
"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, — добавил он. — А врачи смогут назначать такие препараты больным".
Медведев отметил, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
"Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России, — констатировал он. — Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами".
В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались, либо закрывались после проверки.
В частности, 19 августа стало известно, что транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного инвалида. Оно было возбуждено в отношении женщины, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Этот препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.
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Комментарии
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Генпрокуратура РФ , МВД
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