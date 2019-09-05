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Жириновский рассказал, почему дорожают продукты 

Рамблер 3 часа назад
Жириновский рассказал, почему дорожают продукты
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал Рамблеру, что Россию впереди ждут непростые времена. По его мнению, ситуация с доходами россиян и ростом цен серьезно не изменится, а жители страны останутся недовольными.
В связи с этим Жириновский решил предостеречь россиян от выбора «нового Ельцина». Лидер ЛДПР заявил, что Борис Ельцин был хуже своего предшественника, Михаила Горбачева: Горбачев хотя бы хотел сохранить СССР, а Ельцин «всё раздолбал».
«Горбачёв трезвый был на работе, а Ельцин-пьянь, рвань вообще не был на работе. И Горбачёв боялся приватизацию провести, Ельцин провел ее. То есть из двух зол меньшее был Горбачёв. Так его скинули мы с вами», — заявил Жириновский.
По словам лидера ЛДПР, для того, чтобы ситуация в экономике менялась к лучшему, властям необходимо прислушаться к требованиям ЛДПР и возродить жесткий контроль за системой торговли.
“Контроля за рынками никакого нет, это недопустимо! На всех развалах отравленные арбузы — нитраты, пестициды, всякая гадость. Нужен строгий контроль, которого сейчас нет”, — отметил политик.
По мнению Жириновского, недостаток недорогих и качественных товаров в супермаркетах вызван тем, что они принадлежат иностранцам.
“Возьмите торговые сети. Все они в руках иностранцев — Ашан, Пятерочка, Перекресток, Азбука вкуса — они не хотят пускать на полки товары, которые производят наши крестьяне, там только иностранные. Мы же теряем деньги — доходы идут к ним, они сидят за границей, владельцы, и наш товар не пускают”, — возмущается Жириновский.
Впрочем, проблема не только в иностранцах. Отечественное законодательство, полагает лидер ЛДПР, не создает достаточных условий для того, чтобы в наши магазины поступали дешевые продукты. В первую очередь, это касается рыбы — «вся она уходит за границу в Норвегию, Японию, Корею».
“Почему? Виновата наша налоговая система. Поймал рыбу, входишь в русский порт — плати налог. Он еще рыбу не продал — с чего же он будет платить налог?! А за границей он продал, и тогда только с выручки он потом заплатит налог. Кто это придумал? Это враг придумал! Сидел в соответствующем министерстве и сделал так, чтобы рыба уходила за 
Комментарии2
Общество , Михаил Горбачев , Владимир Жириновский , Борис Ельцин , Ашан , ЛДПР
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