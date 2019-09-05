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Россияне сказали, какой город Дальнего Востока они мечтают посетить 

Рамблер 5 часов назад
Россияне сказали, какой город Дальнего Востока они мечтают посетить
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, какой город Дальнего Востока они хотели бы посетить.
Большинство (59%) респондентов мечтали бы посетить Владивосток.
22% опрошенных никакой бы город Дальнего Востока не выбрали для его посещения.
8% проголосовавших предпочли бы поехать в Хабаровск.
6% россиян хотели бы посетить Якутск, а 5% — Благовещенск.
Всего в опросе приняли участие 5520 человек.
Президент России Владимир Путин раскритиковал людей, считавших Дальний Восток «балластом» страны. Об этом сообщает ТАСС.
Тема Дальнего Востока обсуждалась на заседании президиума Госсовета. Глава Якутии Айсен Николаев на этой встрече говорил о важности Дальнего Востока.
«Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос сегодня абсолютно очевиден. Но до недавнего времени дальневосточники не были в этом уверены», — рассказал он.
Как заявил Николаев, даже высокопоставленные россияне иногда называли Дальний Восток балластом, который требует только льгот и дотаций из бюджета.
На этих словах Путин перебил главу Якутии и усомнился в том, что кто-то мог такое сказать.
«Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — сказал президент.
Комментарии
Общество , Айсен Николаев , Владимир Путин , Благовещенск , Владивосток , Хабаровск , Якутск
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