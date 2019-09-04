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В Москве умер последний советский министр кинематографии 

Рамблер + ещё 2 29 минут назад
Умер Александр Камшалов
Фото: ТАСС
В столице на 88-м году жизни скончался Александр Камшалов — последний председатель Государственного комитета СССР по кинематографии, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в семье деятеля культуры.
«Вечером в среду в возрасте 87 лет скончался Александр Камшалов — последний советский министр кинематографии, член коллегии Министерства культуры СССР, секретарь ЦК ВЛКСМ», — цитирует агентство слова своего собеседника.
Уроженец города Покров Владимирской области Александр Камшалов в 1954 году окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова. После университета три года преподавал историю в одной из подмосковных школ. В 1957 году вступил в КПСС.
Партийная карьера Камшалова включает в себя должности секретаря ЦК ВЛКСМ, где он курировал вопросы спорта и идеологии, заведующего сектором кинематографии Отдела культуры ЦК КПСС и, наконец, с 1986 по 1991 гг. председателя Государственного комитета СССР по кинематографии.
Комментарии1
Общество , Другое , МГУ , КПСС , ИТАР-ТАСС , Москва
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