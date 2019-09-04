Умер Александр Камшалов

В Москве умер последний советский министр кинематографии

В столице на 88-м году жизни скончался Александр Камшалов — последний председатель Государственного комитета СССР по кинематографии, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в семье деятеля культуры.

«Вечером в среду в возрасте 87 лет скончался Александр Камшалов — последний советский министр кинематографии, член коллегии Министерства культуры СССР, секретарь ЦК ВЛКСМ», — цитирует агентство слова своего собеседника.

Уроженец города Покров Владимирской области Александр Камшалов в 1954 году окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова. После университета три года преподавал историю в одной из подмосковных школ. В 1957 году вступил в КПСС

Партийная карьера Камшалова включает в себя должности секретаря ЦК ВЛКСМ, где он курировал вопросы спорта и идеологии, заведующего сектором кинематографии Отдела культуры ЦК КПСС и, наконец, с 1986 по 1991 гг. председателя Государственного комитета СССР по кинематографии.