Мединскому дали список комиксов для чтения 

Министру культуры РФ Владимиру Мединскому дали список для чтения после того, как он раскритиковал комиксы. Также его пригласили в комикс-центр в библиотеке имени Ахматовой.
Я в диком недоумении, когда наш министр культуры говорит такое. Над комиксами в Советском союзе работали Хармс, Маршак, Носов, над юмористическим дореволюционным журналом «Будильник» работали Шехтель, Чехов и Гиляровский писали для него статьи и тексты, — передаёт слова создателя центра и иллюстратора Андрея Дроздова «Говорит Москва».
Он отметил, что мог бы рассказать Мединскому о комиксах такое, что перевернуло бы его отношение к произведениям.
В список для чтения вошли такие графические романы, как «Маус» Арта Шпигельмана, «Супермен: Красный сын» Марка Миллара, «Песочный человек» Нила Геймана и другие.
Как ранее писал News.ru, глава Минкультуры выступил против создания комиксов, посвящённых историческим событиям. По его мнению, взрослому человеку читать комиксы равнозначно признанию «я дебил».