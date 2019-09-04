Мединскому дали список комиксов для чтения

Министру культуры РФ Владимиру Мединскому дали список для чтения после того, как он раскритиковал комиксы. Также его пригласили в комикс-центр в библиотеке имени Ахматовой.

Я в диком недоумении, когда наш министр культуры говорит такое. Над комиксами в Советском союзе работали Хармс, Маршак, Носов, над юмористическим дореволюционным журналом «Будильник» работали Шехтель, Чехов и Гиляровский писали для него статьи и тексты, — передаёт слова создателя центра и иллюстратора Андрея Дроздова «Говорит Москва».

Он отметил, что мог бы рассказать Мединскому о комиксах такое, что перевернуло бы его отношение к произведениям.