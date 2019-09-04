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Мединский представил школьный учебник по военной истории России 

ТАСС 5 часов назад
Мединский представил школьный учебник по военной истории
Фото: РИА Новости
Презентация учебника по военной истории России "Военная история России. Главное" для школьников прошла в среду на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке. Издание представил министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, передает корреспондент ТАСС.
"Уже 50 тыс. этих учебников переданы в московские школы, и мы ожидаем еще 200 тыс. в ближайшее время. Когда мы готовили этот учебник, мы исходили из того, что изучать военную историю Отечества должно быть интересно, поэтому он достаточно глубок профессионально, с другой стороны, он легко написан, для всех возрастов", — сказал Мединский на презентации.
По его словам, это одно из самых достоверных изданий для школы по соответствующей тематике.
"Написано, что он под редакцией Мединского, но авторы этого учебника — профессиональные историки, доктора наук. Наверное, это один из самых достоверных учебников истории по данной теме, который когда-либо издавался", — подчеркнул министр.
По его мнению, в преподавании истории в средней школе есть ряд ошибок.
"Мне всегда казалось и продолжает казаться, что в изучении истории в школе есть системные ошибки. Учебники хорошие, но у нас очень однобокий взгляд на историю, даже у отличников. Знания носят очень односторонный характер, если мы возьмем хорошего ученика, он половину знает хорошо, а о другой половине догадывается, но представления не имеет, он не связывает эти половины", — сказал председатель РВИО.
При этом он отметил, что история должна доноситься до подрастающего поколения в интересной форме, и привел в качестве примера один из материалов нового учебника.
"В истории главное — рассказать интересную историю, поучительную. Что наш школьник знает о московских стрельцах? В школьном учебнике этому посвящено несколько строчек в контексте стрелецкого бунта. Но на самом деле это были "русские мушкетеры", очень организованные армейские подразделения по принципиально новому образцу. Кстати, это была первая в мире армия, которая носила унифицированную военную форму. Такие моменты делают изучение истории нашего Отечества интереснее и увлекательнее", — заключил Мединский.
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Комментарии
Общество , Образование , Владимир Мединский , Российское военно-историческое общество , ИТАР-ТАСС
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