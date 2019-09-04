Мединский представил школьный учебник по военной истории России

"Уже 50 тыс. этих учебников переданы в московские школы, и мы ожидаем еще 200 тыс. в ближайшее время. Когда мы готовили этот учебник, мы исходили из того, что изучать военную историю Отечества должно быть интересно, поэтому он достаточно глубок профессионально, с другой стороны, он легко написан, для всех возрастов", — сказал Мединский на презентации.

По его словам, это одно из самых достоверных изданий для школы по соответствующей тематике.

"Написано, что он под редакцией Мединского, но авторы этого учебника — профессиональные историки, доктора наук. Наверное, это один из самых достоверных учебников истории по данной теме, который когда-либо издавался", — подчеркнул министр.

По его мнению, в преподавании истории в средней школе есть ряд ошибок.

"Мне всегда казалось и продолжает казаться, что в изучении истории в школе есть системные ошибки. Учебники хорошие, но у нас очень однобокий взгляд на историю, даже у отличников. Знания носят очень односторонный характер, если мы возьмем хорошего ученика, он половину знает хорошо, а о другой половине догадывается, но представления не имеет, он не связывает эти половины", — сказал председатель РВИО.

При этом он отметил, что история должна доноситься до подрастающего поколения в интересной форме, и привел в качестве примера один из материалов нового учебника.