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В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу 

Москва24 + ещё 20 4 часа назад
В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу
Фото: ТАСС
В Сочи больного раком мужчину и его жену выселили на улицу, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По информации издания, с 2011 года супруги Мартыновы жили в пансионате "Нептун", так как их собственное жилье снесли при подготовке к ОИ-2014. Сейчас пансионат выставлен на продажу, а онкобольной мужчина и его жена оказались там последними жильцами.
Мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно, вынесли из дома на матрасе.
"Приставы пришли 3 сентября 2019 года", — рассказал Андрей Мартынов.
По его словам, он предупредил приставов, что после сеанса химиотерапии не может ходить.
"Тогда они вынесли меня прямо на матрасе на улицу, где находилась моя супруга", — вспоминает мужчина.
Оставленные в пансионате вещи Мартыновы тоже не смогли забрать — двери сразу же опечатали. В службе судебных приставов поступок своих сотрудников объяснили решением суда о выселении супругов.
Как пояснили в администрации Сочи, Мартыновы не могут претендовать на новое жилье, потому что их дом, который пошел под снос перед ОИ-2014, был возведен самовольно — без оформления прав на земельный участок.
Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали новый метод лечения рака легких. В НМИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге модифицировали существующую методику операций и научились удалять только одну долю легкого. Врачи отмечают, что рак легкого чаще всего развивается у активно курящих людей старше 60 лет, имеющих ряд сердечно-сосудистых, бронхолегочных и других заболеваний.
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Комментарии8
Общество , Другое , Андрей Мартынов , Комсомольская правда , Сочи
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