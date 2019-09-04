Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер фотограф Петер Линдберг 

Lenta.ru + ещё 5 32 минуты назад
Умер Петер Линдберг
Фото: globallookpress.com
Немецкий фотограф Петер Линдберг скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте в среду, 4 сентября.
Причина смерти пока не раскрывается.
Петер Линдберг получил известность как фэшн-фотограф. Он работал с такими топ-моделями и актрисами, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, создал постеры для фильмов «Голод» с Катрин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон и «Поговори с ней» режиссера Педро Альмодовара.
Линдберг также выступал фотографом для календаря итальянской компании Pirelli, сотрудничал с с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани, а его снимки появлялись в таких журналах, как Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair и Rolling Stone.
Последние новости
В московских аэропортах решили ударить по «бомбилам» В московских аэропортах решили ударить по «бомбилам» Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11 Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11
Общество , Джорджо Армани , Сьюзан Сарандон , Карл Лагерфельд , Дэвид Боуи , Катрин Денев , Кейт Мосс , Наоми Кэмпбелл , Петер Линдберг , Синди Кроуфорд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На шахте в Донецке прогремел взрыв
На шахте в Донецке прогремел взрыв1
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях79
Украине предложили дать «особый статус» в ЕС
Украине предложили дать «особый статус» в ЕС
Brexit проваливается: Джонсон угрожает депутатам
Brexit проваливается: Джонсон угрожает депутатам
Катастрофа Су-25: найдены тела
Катастрофа Су-25: найдены тела357