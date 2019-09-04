Соловьев расплакался из-за рассказа Симоньян

Телеканал "Россия"

Симоньян в 2004 году была корреспондентом и вела репортажи из Беслана. Она рассказала о бывшем спикере парламента Таймуразе Мамсурове , дочь и сын которого оказались среди заложников.

«И когда туда пришел [Руслан] Аушев, он договорился с террористами, чтобы они отпустили матерей с младенцами. И он договорился, чтобы они отпустили и детей Таймураза Мамсурова. И Таймураз сказал: «Нет. Мои дети останутся в школе», — заявила Симоньян.

По ее словам, дети Мамсурова получили ранения, но выжили.

«Я потом его спрашивала, Таймураз, а как ты вообще так мог? И он сказал: «А как, если бы я достал оттуда своих детей и оставил всех остальных, как бы я смотрел в глаза своему народу?». Вот такие там люди», — отметила журналистка.

Она добавила, что для них бесчестие было страшнее смерти, в том числе смерти своих детей. В этот момент из глаз Соловьева потекли слезы.

В сентябре 2019 года исполнилось 15 лет со дня теракта в Беслане. Террористы захватили заложников на школьной линейке и удерживали их в течение двух с половиной дней. В заминированном здании находились 1128 заложников, среди которых были дети, их родители и сотрудники школы. В школе погибли 333 человека, 783 получили ранения.