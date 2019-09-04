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Соловьев расплакался из-за рассказа Симоньян 

Рамблер 10 часов назад
Соловьев расплакался из-за рассказа Симоньян
Фото: Телеканал "Россия"
Телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать слез, слушая рассказ главреда RT Маргариты Симоньян о захвате заложников в школе Беслана. Журналистка стала гостьей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», выпуск опубликован на YouTube-канале «Россия 24».
Телеканал "Россия"
Симоньян в 2004 году была корреспондентом и вела репортажи из Беслана. Она рассказала о бывшем спикере парламента Таймуразе Мамсурове, дочь и сын которого оказались среди заложников.
«И когда туда пришел [Руслан] Аушев, он договорился с террористами, чтобы они отпустили матерей с младенцами. И он договорился, чтобы они отпустили и детей Таймураза Мамсурова. И Таймураз сказал: «Нет. Мои дети останутся в школе», — заявила Симоньян.
По ее словам, дети Мамсурова получили ранения, но выжили.
«Я потом его спрашивала, Таймураз, а как ты вообще так мог? И он сказал: «А как, если бы я достал оттуда своих детей и оставил всех остальных, как бы я смотрел в глаза своему народу?». Вот такие там люди», — отметила журналистка.
Она добавила, что для них бесчестие было страшнее смерти, в том числе смерти своих детей. В этот момент из глаз Соловьева потекли слезы.
В сентябре 2019 года исполнилось 15 лет со дня теракта в Беслане. Террористы захватили заложников на школьной линейке и удерживали их в течение двух с половиной дней. В заминированном здании находились 1128 заложников, среди которых были дети, их родители и сотрудники школы. В школе погибли 333 человека, 783 получили ранения.
Комментарии2
Общество , Таймураз Мамсуров , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Беслан
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