Познер отказался извиняться за «урода»

«Советский человек — урод»: Познер не извинился за оскорбление

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал влияние власти на граждан СССР и назвал советского человека «уродом». Журналист не стал извиняться за свои слова, отметив, что «все так жили, и виновата в этом только система».

Журналист и телеведущий Владимир Познер подверг жесткой критике влияние советской власти на граждан СССР. В интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» первый президент Академии российского телевидения назвал советского человека «уродом» без собственного мнения.

«Вот этот советский человек — это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое», — сказал Познер.

По его словам, граждане СССР верили советской власти и были одержимы идеалами коммунизма, ради которого «совершали героические поступки». Он также рассказал, что в студенческие годы ездил строить Байкало-Амурскую магистраль и делал это «от души».

«Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой ни ради чего, и ты тоже. Тогда что происходит с тобой: ты становишься циником — не скептиком, а циником», — добавил Познер.

Несмотря на доводы журналиста, многие не согласились с его высказыванием о советском человеке. Позднее Познер объяснил, что винит в сложившейся в СССР ситуации только систему, передает сайт kp.ru.

«Разумеется, если так ставить вопрос: «А может ли человек против системы бороться? Может ли он сделать так, чтобы система на него не повлияла?» Ну, наверно, теоретически это возможно. Это невероятно трудно. Ты живешь в обществе, общество формируется системой. И, конечно, система на тебя влияет. Чрезвычайно трудно это отменить», — сказал телеведущий.

Он заявил, что в Советском Союзе все жили одинаково, и людям было опасно высказывать свое мнение. На вопрос о том, не хочет ли Познер извиниться перед обиженными людьми, он ответил, что не нуждается в их любви.

«Ну, пускай обиделись. Обиделись и обиделись. Что поделаешь? Я же не пытаюсь завоевать любовь. Мы жили тогда двойной жизнью. На кухне говорили одно, а публично — другое», — отметил Познер.

Политический эксперт Анатолий Вассерман заявил, что частично согласен с утверждениями журналиста, отметив, что называть людей «уродами» было лишним.

«Есть такая детская поговорка — кто как обзывается, сам так и называется. И если Познер называет своих сограждан уродами, то с хорошей вероятностью означает, что он сам себя ощущает уродом, но старается перевести со своей головы на здоровую», — цитирует Вассермана ФАН.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков также не согласился с мнением Познера, заявив, что жил с ним «в каких-то разных Советских Союзах». Он уверил, что прекрасно себя чувствовал среди добрых и отзывчивых советских людей.

«В моем Советском Союзе я, будучи ребенком, мог спокойно пройти по лестнице, нажать на любую кнопку дверного звонка и попросить стакан воды, чтобы попить. И не было страшно ни тому, кто дверь открывает, ни мне как ребенку, что произойдут какие-то печальные последствия моих действий», — сказал Стариков.

Он назвал советского человека открытым и бескорыстным, который легко мог поехать на стройки народного хозяйства, сооружать новые железные дороги, делать что-то важное и нужное для всей страны. При этом, по словам Старикова, люди ставили общественные нужды на первый план.

«При этом его личные интересы были где-то на втором или третьем плане после интересов общественных. Разве это не хорошая черта? Разве это не должно приветствоваться?» — задался вопросом эксперт.

Наиболее болезненно отреагировали на слова Познера коммунисты . Член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН заявил, что сам тележурналист является уродом.

«Он советского воспитания, он и является уродом. Он сам про себя сказал, и это правда. А советские люди, которые победили в Великую Отечественную, советские люди, которые возродили великую державу после войны, советские люди из лапотной России сделали ее атомной державой. Первые вышли в космос, получили лучшую в мире систему образования, которое сегодня гробят, получили лучшую социальную защиту с точки зрения государства и конституции. Впервые в мире ввели всеобщие выборы, независимые от сословий, пола и богатства. Это все советские люди», — сказал Рашкин.

Он добавил, что советские люди бесплатно лечились, обучались, занимались спортом, проводили культурные мероприятия, танцевали и занимались музыкой. Самого Познера Рашкин назвал «приспособленцем», который в советское время пользовался благами государства, а теперь начал «хаять и плевать в колодец, из которого еще самим придется пить».