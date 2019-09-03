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Названа причина смерти ведущей актрисы Таганки 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 2 часа назад
Причиной смерти известной советской и российской актрисы Зинаиды Славиной стало онкологическое заболевание. Об этом рассказал РИА ФАН муж Народной артистки РСФСР, ставший вдовцом, Сергей Славин. По его словам, спохватились очень поздно, и 79-летняя актриса ушла очень быстро.
8 июля у Славиной появились боли в животе, однако она не придала этому значения. Через 20 дней её госпитализировали, где поставили диагноз рака с метастазами. В итоге, в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена специалисты с прискорбием констатировали, что уже нельзя ничего поделать, отмечает «Свободная пресса».
После этого артистку поместили в хоспис в Бутове, где она провела до кончины 11 дней. Причём, по признанию супруга, ещё в конце прошлой недели они гуляли, актриса напевала какую-то мелодию.
Прощание с Зинаидой Славиной состоится в пятницу в 13.00 в театре «Содружества актеров Таганки», в котором она служила ведущей актрисой с момента создания в 1993 году. А начинала она ещё у Юрия Любимова в его первом спектакле на Таганке «Добрый человек из Сезуана».
На её счету 1,6 тысяч спектаклей. Актриса также запомнилась по ролям в кино, она играла в картинах «Софья Перовская», «Происшествие, которого никто не заметил», «Нос», «Иван да Марья» и других.
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Общество , Видео , Юрий Любимов , Сергей Славин , Зинаида Славина , РИА ФАН
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