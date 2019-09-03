Умерла Зинаида Славина

Актриса Зинаида Славина умерла, сообщается на сайте театра «Содружество актеров Таганки».

Никаких других сведений в сообщении не приводится. Тем временем представитель театра рассказал ТАСС, что о смерти артистки стало известно со слов художественного руководителя «Содружества актеров Таганки» Николая Губенко

Обстоятельства смерти Славиной собеседник агентства уточнить не смог. По его словам, церемония прощания с актрисой пройдет в театре «Содружество актеров Таганки», но дата и время пока не определены.

Интерфаксу в пресс-службе театра рассказали, что смерть Славиной подтвердил ее муж; что она наступила прошедшей ночью, а ее причиной стала продолжительная болезнь.

Зинаида Славина родилась в Петергофе, училась в театральном институте имени Щукина, сыграла в более чем 1,6 тысячи спектаклей в Театре на Таганке, в том числе первом — «Добром человеке из Сезуана» в постановке Юрия Любимова . С середины 1990-х актриса играла в «Содружестве актеров Таганки».

Славина известна ролями в таких фильмах, как «Нос», «Иван да Марья», «Мартин Иден», «Четвертый», «Егор Булычов и другие» и «Происшествие, которого никто не заметил». Зинаида Славина — Народная артистка РСФСР.