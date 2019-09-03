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Умерла Зинаида Славина 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Актриса Зинаида Славина умерла, сообщается на сайте театра «Содружество актеров Таганки».
Никаких других сведений в сообщении не приводится. Тем временем представитель театра рассказал ТАСС, что о смерти артистки стало известно со слов художественного руководителя «Содружества актеров Таганки» Николая Губенко.
Обстоятельства смерти Славиной собеседник агентства уточнить не смог. По его словам, церемония прощания с актрисой пройдет в театре «Содружество актеров Таганки», но дата и время пока не определены.
Интерфаксу в пресс-службе театра рассказали, что смерть Славиной подтвердил ее муж; что она наступила прошедшей ночью, а ее причиной стала продолжительная болезнь.
Зинаида Славина родилась в Петергофе, училась в театральном институте имени Щукина, сыграла в более чем 1,6 тысячи спектаклей в Театре на Таганке, в том числе первом — «Добром человеке из Сезуана» в постановке Юрия Любимова. С середины 1990-х актриса играла в «Содружестве актеров Таганки».
Славина известна ролями в таких фильмах, как «Нос», «Иван да Марья», «Мартин Иден», «Четвертый», «Егор Булычов и другие» и «Происшествие, которого никто не заметил». Зинаида Славина — Народная артистка РСФСР.
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Общество , Видео , Юрий Любимов , Николай Губенко , Зинаида Славина , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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