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«Это был урод»: Познер описал советского человека 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Познер назвал советского человека уродом
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Познер заявил, что советские времена повлияли на людей «самым отрицательным образом», а советский человек был «своего рода уродом». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».
«Советский человек. Это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое», — заявил журналист.
По его мнению, сначала люди верили в благие намерения советских властей, ездили на целинные земли и строили БАМ, но затем поняли, что их обманывают, и стали циниками.
«Когда постепенно начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой не ради чего, и ты тоже. Тогда ты становишься циником. <…> Ты превращаешься в человека, который говорит: «Я буду жить только для себя». И ты ни во что не веришь, не веришь в человека. Это главный вклад советской идеологии», — сказал Познер.
Журналисты «Комсомольской правды» попросили Познера объяснить слова об «уроде» и рассказали ему, что жившие в СССР люди на него очень обиделись.
«Ну, пускай обиделись. Обиделись и обиделись. Что поделаешь? Я же не пытаюсь завоевать любовь. Мы жили тогда двойной жизнью. На кухне говорили одно, а публично — другое», — подчеркнул он.
«КП» спросила, причисляет ли Познер себя к тем советским людям. Он ответил, что «все так жили», а высказывать свое мнение было очень опасно.
Комментарии10
Общество , Владимир Познер , Комсомольская правда
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