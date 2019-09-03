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Собчак объяснила интервью с Симоньян в фильме про Беслан 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российская телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему взяла интервью у главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян в своем фильме о трагедии в Беслане.
По ее словам, каждый третий комментарий в YouTube под ее фильмом о трагедии в Беслане касается Симоньян. «Зачем вы взяли интервью у Симоньян?» — интересуются пользователи.
«Мы люди противоположных взглядов на жизнь и на те события, но она была первым корреспондентом освещавшим Беслан, она лично называла эти первые роковые, неправильные цифры — и я считала важным спросить почему», — отметила Собчак в своем Telegram-канале.
Телеведущая возмутилась, что от аудитории может быть такой поток «хейтерства», даже несмотря на то, что она «предоставила слово человеку, чье мнение не разделяет».
Ранее Симоньян рассказала, как, будучи корреспондентом «Вестей», стала свидетелем взрывов в школе Беслана, где в сентябре 2004 года были захвачены заложники.
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Комментарии1
Общество , Видео , Маргарита Симоньян , Ксения Собчак , Russia Today , Беслан
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