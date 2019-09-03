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Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы 

Рамблер 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иркутскую чиновницу Ирину Алашкевич, обвиненную в оскорблении жителей Тулуна, отстранили от работы. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой жителей Тулуна, пришедших на встречу с Владимиром Путиным, назвали плохо одетой «бичевней» и «быдлом». В СМИ появилась информация, что голос на записи принадлежит главе пресс-службы иркутского губернатора Ирине Алашкевич, однако чиновница это отрицала.
Во время новой встречи Путина с жителями Тулуна, президенту рассказали об Алашкевич. Президент заявил, что человек, сделавший такие заявления, -«непорядочный». Он добавил, что не хочет выражаться нецензурно, хотя эта чиновница «этого заслуживает». Путин попросил губернатора Иркутской области Сергея Левченко разобраться в ситуации.
Песков сообщил, что 2 сентября Левченко подтвердил отстранение Алашкевич от работы.
Алашкевич называла запись сфальсифицированной. Она заявила, что это «провокация со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года раскачивают социально-политическую ситуацию в области». Левченко поручил провести служебную проверку в отношении Алашкевич и отправил чиновницу в отпуск. Позже иркутские власти заявили, что эксперты нашли признака монтажа в записи.
При этом экспертиза, которую по заказу РЕН ТВ провел Национальный комитет противодействия коррупции в РФ, подтвердила, что голос на аудио принадлежит Алашкевич.
В пресс-службе Левченко сообщили ТАСС, что власти планируют провести еще несколько экспертиз.
Комментарии12
Общество , Видео , Политика , Сергей Левченко , Дмитрий Песков , Ирина Алашкевич , Владимир Путин , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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