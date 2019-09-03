«Сел на голову»: коллега Поклонской о причинах ее развода

Член совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян рассказал, что причиной расставания депутата Натальи Поклонской с мужем могли стать его попытки «пропиариться» на ней. Об этом сообщает «Ура.ру».

Ранее муж Поклонской, экс-глава аппарата российского омбудсмена Иван Соловьев объяснил разрыв тем, что «два лидера в одной семье — гремучая смесь». Депутат свою версию разрыва озвучивать не стала, заявив, что «пусть супруг и комментирует дальше».

«Знаю, что Наталья Владимировна не любит, когда на ней начинают пиариться, или садятся ей на голову. Возможно, она и Соловьева в этом заподозрила», — заявил Манукян.

Он подчеркнул, что Поклонская не хотела публично комментировать расставание, так как из ежегодной депутатской декларации все бы все равно узнали, что она уже не замужем.

Манукян, работавший помощником Поклонской, рассказал, что в 2017 году у них «была похожая ситуация». По его словам, они обратили внимание на схожесть их позиций, решили сотрудничать, продержались недолго, но расстались друзьями.

«Дням.ру» Манукян рассказал , что они прекратили сотрудничество, так как его «блогерский стиль дал о себе знать», а Поклонской это не понравилось.

Он также рассказал, что с начала года Манукян и Поклонская полностью сосредоточились на совместном проекте — книге, проводили друг с другом слишком много времени и не успевали отдохнуть.

Свадьба Соловьева и Поклонской состоялась в августе прошлого года в Крыму. В августе 2019-го Соловьев рассказывал, что в его семейной жизни на первый план вышли «безжалостные реалии» в виде прагматизма, карьеризма и «готовности с легкостью предать все». По его словам, он предоставил Поклонской возможность самой выбрать дальнейший путь и расставить приоритеты.