Названы самые популярные акционные товары в РФ

Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

Россияне больше всего покупают по промо-акциям стиральные порошки, кондиционеры для белья и шоколад; в целом же рост продаж в РФ товаров по акциям замедляется, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В качестве исследуемого периода рассматривается год с июля 2018 года по июнь 2019 года. "В непродовольственных категориях доля продаж по промо в денежном выражении составила 53%", — отмечается в исследовании. Рейтинг по доле промо-продаж в данной категории, как и в предыдущем периоде, возглавили стиральные порошки и кондиционеры для белья.

Так, доля продаж порошков по промо-акциям в денежном выражении в рассматриваемом периоде составила 79% против 80% годом ранее, кондиционеров — 76% (не изменилась). Доля продаж средств для мытья посуды по акциям выросла до 71% с 68%.

В свою очередь в категориях продовольственных товаров доля продаж по промо в денежном выражении составила 50%. Самый высокий показатель — в категории шоколадных плиток, 72% против 69% в прошлом периоде. На втором месте среди продуктов питания — творожные десерты (71% против 67%), на третьем — растворимый кофе (69% против 70%). Компания отмечает, что доля продаж по промо снизилась в категории чипсов — до 57% с 59%.

В целом по итогам года, который окончился июнем 2019 года, доля продаж по промо-акциям в России в денежном выражении составила 51%. В предыдущем периоде показатель составлял 49%, а годом ранее — 42%. "Промо-продажи в натуральном выражении также существенно замедлились: их доля по сравнению с годом ранее выросла на 1 процентный пункт — до 53%, тогда как рост в 2018 году по сравнению с 2017-м составлял 7 процентных пунктов (с 45% до 52%)", — говорится в исследовании.