«По радикалам Саакашвили нанесен очередной удар»

Канделаки назвала отставку премьера Грузии «ударом по радикалам Саакашвили»

«В Грузии произошла громкая отставка: с поста премьер-министра ушел Мамука Бахтадзе, и надо сказать, что я этому ничуть не удивлена. Можно много рассуждать о «стратегических рамках», которые он якобы установил за год работы, но на деле имела место имитация деятельности. А для Грузии, где премьер-министр — ключевая фигура исполнительной власти, это вопрос принципиальный», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Телеведущая считает, что кресло премьера Грузии займет нынешний министр внутренних дел республики Георгий Гахария

«Это значит, что по радикалам Михаила Саакашвили будет нанесен очередной удар: Гахария — принципиальный оппонент бывшего президента», — считает Канделаки.

Телеведущая отметила, что глава МВД Грузии учился в МГУ , вел бизнес в России и даже имел российское гражданство. При этом он не будет однозначно ориентирован на Москву, но будет освобожден от слепого следования Западу и его установкам.

«Помяните мои слова: прагматизм и здравый смысл еще сыграют большую роль в восстановлении отношений между Россией и Грузией», — резюмировала Канделаки.

Ранее в понедельник премьер Грузии Мамука Бахтадзе, назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку.

Напомним, 20 июня в Грузии начались антироссийские выступления. Одним из требований митингующих стала отставка министра внутренних дел республики Георгия Гахарии — в связи с подавлением акции перед парламентом, когда пострадало более 240 полицейских и гражданских лиц, часть из которых остаются в больницах.