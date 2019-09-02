Рынска получила израильский паспорт

Российская журналистка Божена Рынска получила гражданство Израиля . Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в Facebook

Запись в аккаунте писательницы появилась 2 сентября.

«Поздравляйте меня, я гражданка Израиля. Троекратное ура гениальному адвокату Эли Илья Гервиц», — написала Рынска (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.).

Большинство подписчиков поздравили журналистку со знаменательным событием.

«Вау, это очень круто получить там гражданство) поздравляем! Не всем такое дано», — отметила Елена Серова.

«От всего сердца поздравляю. Это — очень серьезный якорь в жизни и вам и будущей малышке», — подчеркнула пользовательница под ником Alona Vered.

Божена Рынска (настоящее имя — Евгения Рынская) известная российская журналистка. Начинала карьеру в петербургском Агентстве журналистских расследований. После переезда в Москву взяла псевдоним Рынска. Работала в «Коммерсанте» и «Известиях». В настоящее время известна как утешная писательница и блогер.