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Рынска получила израильский паспорт 

Рамблер 4 часа назад
Рынска получила израильский паспорт
Фото: РИА Новости
Российская журналистка Божена Рынска получила гражданство Израиля. Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в Facebook.
Запись в аккаунте писательницы появилась 2 сентября.
«Поздравляйте меня, я гражданка Израиля. Троекратное ура гениальному адвокату Эли Илья Гервиц», — написала Рынска (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.).
Большинство подписчиков поздравили журналистку со знаменательным событием.
«Вау, это очень круто получить там гражданство) поздравляем! Не всем такое дано», — отметила Елена Серова.
«От всего сердца поздравляю. Это — очень серьезный якорь в жизни и вам и будущей малышке», — подчеркнула пользовательница под ником Alona Vered.
Божена Рынска (настоящее имя — Евгения Рынская) известная российская журналистка. Начинала карьеру в петербургском Агентстве журналистских расследований. После переезда в Москву взяла псевдоним Рынска. Работала в «Коммерсанте» и «Известиях». В настоящее время известна как утешная писательница и блогер.
Комментарии63
Общество , Елена Серова , газета "Известия" , Израиль
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