Собчак обзавелась сверхдорогим жильём

Телеведущая Ксения Собчак в конце прошлого года прикупила элитную недвижимость в центре Москвы , сообщает Lenta.ru , ссылаясь на заключение аналитиков компании Urbanus. По данным экспертов новое жильё] журналистки располагается в элитном жилом комплексе «Бродский» и оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

Аналитики выяснили, что в декабре 2018 года Ксения Собчак приобрела в»»Бродском» два парковочных местах. При этом в то же самое время мать телеведущей сенатор Людмила Нарусова ч том же ЖК купила две квартиры общей площадью около 325 квадратных метров. Несмотря на то, что сумма сделки не раскрывается, эксперты склонны полагать, что покупка обошлась семье журналистки не менее, чем в 280 миллионов рублей.

Ранее на своей странице в Instagram Собчак опубликовала рассуждения по поводу динамки цен на столичном рынке недвижимости. Телеведущая подчёркивала, что цены на жиль] в Москве будут снижаться. При том она отмечала что падение некоснётся «суперэлитного сегмента».

«Эксклюзивных предложений всегда мало и они не сильно падают», — заявила Собчак.

При этом в посте журналистка назвала жильё в «Бродском» — «квартирой своей сбывшейся мечты».