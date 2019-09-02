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Захват школы в Беслане напомнил о событиях 1992 года 

Lenta.ru 4 часа назад
Захват школы в Беслане напомнил о событиях 1992 года
Фото: Reuters
Подписчики крупных Instagram-аккаунтов, посвященных событиям на Кавказе, в связи с постами о годовщине теракта в Беслане вспомнили об осетино-ингушском конфликте в 1992 году. Соответствующие дискуссии в комментариях к записям развернулись, в частности, в пабликах republik_dagestan (300 тысяч подписчиков) и lifedagestan (517 тысяч подписчиков).
По мнению пользователей из Ингушетии, общественность несправедливо забыла о жертвах вооруженных столкновений более чем двадцатилетней давности. Тогда обострился конфликт между осетинским и ингушским населением после серии убийств ингушей на территории Пригородного района — территории, принадлежавший Ингушетии, а в 1944 году переданной Северной Осетии.
Согласно данным прокуратуры России, в результате погибли 608 человек, из них 490 ингушей. Юзеры подчеркнули, что, таким образом, события 1992 года не уступают по числу массовых убийств бесланскому теракту.
Кроме того, один из комментаторов напомнил о том, что на территории бесланской школы, где произошел теракт, в 1992 году якобы был организован концлагерь для ингушей, в котором находились лица из числа мирных жителей, в том числе дети, женщины и старики.
«Об этом просто никто не знает кроме ингушей, я, например, от тебя только узнал», — предположил один из комментаторов. В то же время пользователи обратились к вопрошающим с просьбой прекратить споры, ни в чем не упрекать друг друга и вспомнить о том, что все они — братские народы. «Не забывайте, что за каждое ваше предположение, которое вы так яро защищаете, надо нести ответ после смерти», — отметил один из них.
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.
Большинство террористов были чеченцами и ингушами — в частности, главарь банды Руслан Хучбаров, — но, помимо них, в состав группы входили представители других национальностей. Единственным, кому боевики позволили прийти непосредственно в школу, стал бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Он также вел переговоры с Хучбаровым, ему удалось добиться освобождения 26 человек.
Конфликт ингушской и осетинской сторон в 1992 году удалось остановить лишь введением федеральных войск. В результате десятки тысяч ингушей и тысячи осетин вынуждены были покинуть свои дома.
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Общество , Руслан Аушев , Беслан , Республика Ингушетия , Республика Северная Осетия — Алания
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