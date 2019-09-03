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Путин дал поручения по допвыплатам врачам 

Рамблер + ещё 5 50 минут назад
Президент России Владимир Путин поручил членам кабмина разработать варианты ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медпомощь. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Представить предложения, касающиеся установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в документе.
В поручении также указано, что работники медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой помощи должны быть обеспечены служебным жильём. При этом медработники должны иметь преимущества в получении служебных жилых помещений, земельных участков, а также ипотечных кредитов на льготных условиях.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к концу сентября правительство РФ должно разработать новую структуру заработной платы медработников первичного звена. При этом она отметила, что важно не допустить перераспределения средств руководителями медучреждений «не в пользу тех, кто реально работает».
Комментарии88
Общество , Видео , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Правительство РФ
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