Путин дал поручения по допвыплатам врачам

Президент России Владимир Путин поручил членам кабмина разработать варианты ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медпомощь. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения, касающиеся установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в документе.

В поручении также указано, что работники медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой помощи должны быть обеспечены служебным жильём. При этом медработники должны иметь преимущества в получении служебных жилых помещений, земельных участков, а также ипотечных кредитов на льготных условиях.