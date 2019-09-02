Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности

Ученик бесланской школы рассказал о мучениях во время теракта

Заложник террористов в бесланской школе Стас Бокоев, которому на момент нападения преступников на учебное заведение было 14 лет, в документальном фильме Юрия Дудя «Беслан. Помни» рассказал, что ему пришлось пережить во время теракта. По его словам большинство жертв злоумышленников испытали сильное обезвоживание.

Бокоев подчеркнул, что сам он на второй день заточения из-за мучительной жажды начал видеть галлюцинации.

«У меня создалось впечатление, за минут 20 до взрыва, что ребята выходили на улицу, и там во дворе был кран, из которого вода всегда текла. У меня создалось впечатление, что ребят выпускали на улицу воды попить», — отметил мужчина.

Бокоев также заявил, что, как только он собрался выйти на улицу, прогремели два взрыва. При этом 14-летний школьник оказался тяжело ранен в горло.

«Звуков не слышал, кто-то бежал по тебе, кто-то упал на тебя», — вспоминает заложник.

По его словам, он смог перевязаться рану тряпкой, перевалиться через подоконник и выбраться из здания.

«Там все как в тумане. Я слышал стрельбу, крики — к тому моменту штурм начался, стрелять начали с обеих сторон. И выход был в дальнем углу территории школы через гаражи — мы туда все ломанулись», — подчеркнул мужчина.