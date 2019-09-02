В Сети отреагировали на председательство РФ в СБ ООН

В Сети нервно отреагировали на председательство России в СБ ООН

Как отмечает «Ридус», против председательства Москвы в Совбезе ООН активно выступали пользователи с Украины или украинцы, проживающие за рубежом. К ним присоединились и американские противники Дональда Трампа , которого необоснованно обвиняли в якобы «сговоре» с Россией, а также недовольные участием России в решении сирийского конфликта.

«Слава Богу, что это только на месяц. Но как быть с принципами, по которым в Совбезе не может заседать страна, проводящая агрессию против другого государства. Или их не существует?» — приводит издание комментарии интернет-пользователей.

«Боже, спаси нас!», «ЭТО ШУТКА?!», «ООН — не более чем дурная шутка», «Что делают диктатуры вроде России в Совете Безопасности ООН?», «Это все равно что доверять голодному волку присматривать за овцами», — пишут в комментариях.

Страны — члены Совета Безопасности ООН председательствуют в нем по очереди, сменяя друг друга раз в месяц. Так, в августе этого года СБ ООН временно возглавляла польская делегация, а в октябре Россию в качестве председателя сменит Южно-Африканская Республика.