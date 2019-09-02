Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»

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Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний 

Рамблер + ещё 16 33 минуты назад
Челябинских школьников поздравили «Рюмкой водки» с Днём знаний.
На концерте в честь 1 сентября, организованном для школьников челябинского посёлка Новосинеглазово, прозвучала песня Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Видеозапись номера размещена на канале населённого пункта в YouTube.
В ролике заметно, что «взрослую» композицию слушают ученицы, которым на вид не больше 13-14 лет, а также школьники младших классов.
По данным газеты «Взгляд», песню исполнила группа «Сентябрь» которую поучаствовать в концерте пригласил депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов. При этом в администрации посёлка журналистам пояснили, что «Рюмку водки» музыканты исполнили «по просьбе молодёжи». Также чиновники Новосинеглазово подчеркнули, что песня прозвучала в конце концерта, когда большинство школьников с родителями уже разошлись.
Общество , Видео , Григорий Лепс
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