Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Челябинских школьников поздравили «Рюмкой водки» с Днём знаний.

На концерте в честь 1 сентября, организованном для школьников челябинского посёлка Новосинеглазово, прозвучала песня Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Видеозапись номера размещена на канале населённого пункта в YouTube

В ролике заметно, что «взрослую» композицию слушают ученицы, которым на вид не больше 13-14 лет, а также школьники младших классов.