Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»

Челябинских школьников поздравили «Рюмкой водки» с Днём знаний.
На концерте в честь 1 сентября, организованном для школьников челябинского посёлка Новосинеглазово, прозвучала песня Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Видеозапись номера размещена на канале населённого пункта в YouTube.
В ролике заметно, что «взрослую» композицию слушают ученицы, которым на вид не больше 13-14 лет, а также школьники младших классов.
По данным газеты «Взгляд», песню исполнила группа «Сентябрь» которую поучаствовать в концерте пригласил депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов. При этом в администрации посёлка журналистам пояснили, что «Рюмку водки» музыканты исполнили «по просьбе молодёжи». Также чиновники Новосинеглазово подчеркнули, что песня прозвучала в конце концерта, когда большинство школьников с родителями уже разошлись.