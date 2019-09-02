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Школьников поздравили с 1 сентября кальяном 

Рамблер + ещё 5 6 часов назад
Школьников поздравили с 1 сентября кальяном
Фото: РИА Новости
Кальянная из Нового Уренгоя предложила школьникам покурить бесплатно по случаю начала учебного года. О соответствующей акции было объявлено в инстаграме заведения.
Местная кальянная поздравила почти 2,5 тысячи своих подписчиков с началом осени, пожелала тем из них, что еще учатся, продуктивного учебного года, а сделать его начало приятнее предложила за счет бесплатного кальяна на фрукте.
В заведении пообещали подарить его с 1 по 3 сентября всем совершеннолетним школьникам, которые перед тем закажут два кальяна.
«Помни! Достали преподы и учеба надоела? Бери телефон, бронируй столик и дай мозгам отдохнуть (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — призвали в кальянной.
В ответ на вопрос одного из подписчиков о том, «что за школьники такие» старше 18 лет, в кальянной ответили, что одиннадцатиклассники или те, кто остался на второй год. На вопрос другого о том, будут ли проверять у школьников паспорта, в кальянной заверили, что будут, призвав не переживать.
«Рекомендую вам удалить данный пост», — написал еще один комментатор, объяснив свою позицию тем, что публикация создает впечатление, будто бесплатный кальян предлагается несовершеннолетним.
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